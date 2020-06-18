«Причина этому — крайнее ослабление политической власти и политической системы. Там просто все начнут воевать против всех. В такой ситуации ни одно государство не выдержит очень долго», — считает эксперт.
Если же Трамп быстро сдастся и отдаст власть, подчеркнул Мухин, то США в оперативном порядке превратятся в чисто тоталитарное государство с олигархическим строем, которое будет решать свои проблемы с населением в том числе с помощью полиции и военных.
В любом случае возврата американцев к сияющему граду на холме и образцу демократии уже не будет никогда, потому что они уже прошли этот этап давным-давно, заключил политолог.