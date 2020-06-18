Если президент США Дональд Трамп на фоне массовых беспорядков будет упорствовать и продолжать цепляться за власть, последствия для страны могут быть самыми катастрофическими. Об этом рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

Политолог Мухин: Если Запад не выстроит новую систему, его ждет судьба Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если же Трамп быстро сдастся и отдаст власть, подчеркнул Мухин, то США в оперативном порядке превратятся в чисто тоталитарное государство с олигархическим строем, которое будет решать свои проблемы с населением в том числе с помощью полиции и военных.

В любом случае возврата американцев к сияющему граду на холме и образцу демократии уже не будет никогда, потому что они уже прошли этот этап давным-давно, заключил политолог.