Россия из-за большого числа мигрантов сегодня не застрахована от массовых беспорядков на национальной почве, аналогичных тому, что происходит сегодня в США. Об этом рассказал политолог Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

Политолог Самодуров: Россия не застрахована от того, что происходит в США © из личного архива Вадима Самодурова

Кроме того, по его словам, эта масса людей, во-первых, в основном чужда россиянам по религии и цивилизационным ценностям, а во-вторых, считает, что обладает равными правами с коренным населением, потому что в отличие от афроамериканцев мигранты в России не живут на пособие, а зарабатывают деньги тяжелым трудом.

«Они чувствуют себя гораздо более ущемленными, чем негры Америки. И если возникнет ситуация, при которой эта масса утроит бунт в России, мало никому не покажется. Поэтому не надо считать, что мы застрахованы от чего-то подобного, что происходит в США», — указал Самодуров.

Тем более, добавил политолог, внутри России тоже повсеместно заложены «бомбы замедленного действия», указав на ситуацию, связанную с границами между Дагестаном и Чечней.

Прежде чем говорить о беспокойстве судьбой Америки или вмешательстве в ее дела, России нужно сначала заняться хотя бы примирением собственных мусульман на Северном Кавказе, заключил собеседник издания.