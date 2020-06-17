Эксперт отметил, что по официальным данным и по самым скромным подсчетам в России находится около 12 млн мигрантов, что составляет как минимум 8% от собственного населения страны.
Кроме того, по его словам, эта масса людей, во-первых, в основном чужда россиянам по религии и цивилизационным ценностям, а во-вторых, считает, что обладает равными правами с коренным населением, потому что в отличие от афроамериканцев мигранты в России не живут на пособие, а зарабатывают деньги тяжелым трудом.
«Они чувствуют себя гораздо более ущемленными, чем негры Америки. И если возникнет ситуация, при которой эта масса утроит бунт в России, мало никому не покажется. Поэтому не надо считать, что мы застрахованы от чего-то подобного, что происходит в США», — указал Самодуров.
Тем более, добавил политолог, внутри России тоже повсеместно заложены «бомбы замедленного действия», указав на ситуацию, связанную с границами между Дагестаном и Чечней.
Прежде чем говорить о беспокойстве судьбой Америки или вмешательстве в ее дела, России нужно сначала заняться хотя бы примирением собственных мусульман на Северном Кавказе, заключил собеседник издания.