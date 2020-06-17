Карась со своими сторонниками пытался пройти, но полиция не пустила. В итоге Карася и его команду правоохранители взяли в кольцо: не пускают и не выпускают. Радикалы пришли в белых халатах и с табличкой «Психиатрическая помощь».
«Националисты уже заявили, что проведут свою контракцию. На нее придет "Демократична сокира" и "Рух ветеранов Украины", которые анонсируют акцию "Киев не для Шария"», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».
Сторонники Шария кричат членам группировки С14 «Пошли вон» и «Мы вас не боимся».