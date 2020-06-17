Лидер националистической группировки С14 Евгений Карась привел своих людей в медицинских халатах на митинг сторонников Анатолия Шария, который проводится под Офисом президента Украины в Киеве. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»

«Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского © скриншот видео НАШ

«Националисты уже заявили, что проведут свою контракцию. На нее придет "Демократична сокира" и "Рух ветеранов Украины", которые анонсируют акцию "Киев не для Шария"», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».

Сторонники Шария кричат членам группировки С14 «Пошли вон» и «Мы вас не боимся».