В данный момент сторонники Шария подошли к Офису президента со стороны улицы Лютеранской и скандируют: «Вова, выходи», «Выходи из норы», «Страна не "Квартал", и нам не смешно» и «Немой президент». На Банковой люди стоят с партийными флагами. Судя по перекличке, собравшиеся представляют в большинстве юго-восточные регионы Украины. Подавляющее большинство — молодежь.
Националисты уже заявили, что проведут свою контракцию. На нее придет «Демократична сокира» и «Рух ветеранов Украины», которые анонсируют акцию «Киев не для Шария». Также пришли националисты из С14, однако полиция их не пропустила. Под воротами Офиса президента стоят радикалы в белых халатах с табличкой «Психиатрическая помощь». Среди них Евгений Карась, лидер С14.