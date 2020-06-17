Сторонники блогера Анатолия Шария и националисты проводят акции под Офисом президента Украины. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»

На Россию не работает. Порошенко придется извиниться перед Шарием © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Националисты уже заявили, что проведут свою контракцию. На нее придет «Демократична сокира» и «Рух ветеранов Украины», которые анонсируют акцию «Киев не для Шария». Также пришли националисты из С14, однако полиция их не пропустила. Под воротами Офиса президента стоят радикалы в белых халатах с табличкой «Психиатрическая помощь». Среди них Евгений Карась, лидер С14.