«Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица. Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждем результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим», — сказал Данилов.
Число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет больше 32 тысяч, умерли свыше 900 человек.