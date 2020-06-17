Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 16 июня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает zn.ua

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