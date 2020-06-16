Украинская авиакомпания-монополист МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение. Об этом 16 июня сообщает avianews.com

Авиационная отрасль планеты Земля вошла в крутое пике © REUTERS, Arne Dedert/Pool via REUTERS/File Photo

При этом международный аэропорт «Киев» сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве, об этом 16 июня сообщается на официальной Facebook-странице. Пока неизвестно, состоится ли следующая отсрочка после 17 июня.

Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.