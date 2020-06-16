Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, во Францию — с 17 июня. Обе линии будут обслуживаться в первое время один раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France. В дальнейшем МАУ намерена расширить международную сеть, однако пока не готова назвать конкретные направления. На данный момент МАУ закрыла продажи билетов на большинство своих международных направлений до 1 августа для формирования нового графика полетов.
При этом международный аэропорт «Киев» сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве, об этом 16 июня сообщается на официальной Facebook-странице. Пока неизвестно, состоится ли следующая отсрочка после 17 июня.
Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.