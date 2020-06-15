«На улице поддержка Стерненко требует отпустить задержанных… Они заявляют, что задержали минимум четырех человек. Радикалы намерены блокировать выезды с территории суда», — говорится в сообщении.
При этом на сайте полиции Киева отмечается, что сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Произошла стычка.
Наиболее активных пятерых участников потасовки задержали.
* Деятельность организации запрещена в РФ