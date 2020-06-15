Радикалы, которые пришли к Шевченковскому суду Киева, где избирается мера пресечения бывшему главе одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко, требуют отпустить задержанных. Об этом 15 июня сообщает «Страна»

Радикалы собираются устроить массовый протест в Киеве из-за Стерненко – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом на сайте полиции Киева отмечается, что сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Произошла стычка.

Наиболее активных пятерых участников потасовки задержали.





* Деятельность организации запрещена в РФ