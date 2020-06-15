Москва исходит из того, что ни советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, ни министр обороны США Марк Эспер не приедут на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости 15 июня

Двенадцать иностранных лидеров согласились принять участие в Параде Победы — Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Парады будут проведены в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России.

Приглашены парадные расчеты 19 стран. Свой визит уже подтвердили 12 иностранных лидеров, в том числе главы Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Южной Осетии.