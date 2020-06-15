«Я исхожу из того, что ни господин О'Брайен, ни господин Эспер на мероприятие 24 июня в Москву не приедут… Что касается возможного американского участия, это отдельный вопрос и ясности пока нет», — сказал дипломат.
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Парады будут проведены в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России.
Приглашены парадные расчеты 19 стран. Свой визит уже подтвердили 12 иностранных лидеров, в том числе главы Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Южной Осетии.