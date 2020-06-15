Ранее Московский городской суд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к лишению свободы на срок 16 лет, в колонии строгого режима.
«Мы предлагали многократно варианты кого можно было бы из тех граждан США, которые отбывают наказание в Российской Федерации, уже отбывают, поменять на тех российских граждан, которые отбывают наказание в большинстве своем по надуманным и противозаконным обвинениям [в США], на этих американских граждан. Мы этой позиции по-прежнему придерживаемся», — сказал Рябков.
При этом он отметил, что не имеет никаких оснований рассуждать на тему того, что может происходить дальше.
Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что его подзащитный может быть обменен на осужденных в США Владимира Бута или Константин Ярошенко. Он также отметил, что Уилан «не против» возможности попросить о помиловании.