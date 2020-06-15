Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал РИА Новости 15 июня, комментируя возможность обмена американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж

Приговор Уилану негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона – посол США © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Мы предлагали многократно варианты кого можно было бы из тех граждан США, которые отбывают наказание в Российской Федерации, уже отбывают, поменять на тех российских граждан, которые отбывают наказание в большинстве своем по надуманным и противозаконным обвинениям [в США], на этих американских граждан. Мы этой позиции по-прежнему придерживаемся», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что не имеет никаких оснований рассуждать на тему того, что может происходить дальше.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что его подзащитный может быть обменен на осужденных в США Владимира Бута или Константин Ярошенко. Он также отметил, что Уилан «не против» возможности попросить о помиловании.