Однако пока число направлений ограничено: украинцы смогут отправиться только в те государства, которые тоже уже открыли небо для зарубежных самолетов и готовы принимать иностранных туристов, в частности, — в США, Турцию, Албанию и Британию.
Кроме того, некоторым прилетевшим на Украину иностранцам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета, придется провести пару недель на карантине.
«Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете», — сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.