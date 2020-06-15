Украина с 15 июня возобновляет приостановленное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение

Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Кроме того, некоторым прилетевшим на Украину иностранцам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета, придется провести пару недель на карантине.

«Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете», — сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.