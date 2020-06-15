Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выращивает своих могильщиков в виде белорусских националистов и национально ориентированных бюрократов. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей You-tube-канала издания Украина.ру

Ищенко: Скоро границы внутри постсоветского пространства могут измениться Всем будет спокойнее, если Лукашенко переизберется, добавил Ростислав Ищенко. По его словам, нынешний президент Белоруссии, скорее всего, победит еще в первом туре с большим отрывом.