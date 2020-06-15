«Эти люди могут закопать Лукашенко еще до следующих выборов, потому что к тому времени он должен провести все необходимые им и Западу преобразования. Сделают они это или нет, мы увидим. Но на сегодняшний день Лукашенко устраивает большую часть белоусов, он устраивает запад. И, как ни странно, устраивает Россию, потому что при всей неадекватности он понятен и прогнозируем», — рассказал политолог.
Всем будет спокойнее, если Лукашенко переизберется, добавил Ростислав Ищенко.
По его словам, нынешний президент Белоруссии, скорее всего, победит еще в первом туре с большим отрывом.