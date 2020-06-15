Нынешние активные действия власти по некоторым из многочисленных уголовных дел против Порошенко обусловлены желанием президента Владимира Зеленского перед местными выборами показать успехи в выполнении предвыборных обещаний, полагает Попов.
«С другой стороны, мы видим, насколько затормозился Минский процесс. Я опасаюсь, что в качестве уравновешивания Порошенко начнутся дела против «партии мира»», добавил он.
При этом он отметил, что, несмотря на запрос общества наказать Порошенко за коррупционные преступления, дела, по которым экс-президента пытаются посадить, связаны всего лишь с превышением служебных полномочий.