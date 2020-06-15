Преследование по закону экс-президента Петра Порошенко в нынешней Украине обернется гонениями на сторонников «партии мира» в стране, рассказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Нынешние активные действия власти по некоторым из многочисленных уголовных дел против Порошенко обусловлены желанием президента Владимира Зеленского перед местными выборами показать успехи в выполнении предвыборных обещаний, полагает Попов.

«С другой стороны, мы видим, насколько затормозился Минский процесс. Я опасаюсь, что в качестве уравновешивания Порошенко начнутся дела против «партии мира»», добавил он.