Проект закона о легализации игорного бизнеса внесен в повестку дня Верховной Рады (ВР) на следующую неделю, парламентские фракции договариваются с тем, чтобы принять документ в максимально сжатые сроки, сказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» ВР Евгения Кравчук

«В повестке дня действительно есть этот законопроект. В начале следующей недели будет понятно будут ли настаивать авторы на отклоненных правках и перспективы рассмотрения именно на этой пленарной неделе. Такая вероятность есть, но мы хотим быть уверенными, что процедура рассмотрения не затянется на недели», — приводит ее слова УНН.

Игра по-крупному: на Украине идёт передел игорного бизнеса © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

Кравчук не стала отвечать на вопрос, будут ли договариваться о процедуре рассмотрения на согласительном совете или в неформальной обстановке, однако сказала, что «это процесс, который предусматривает все возможные пути».