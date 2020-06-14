«В повестке дня действительно есть этот законопроект. В начале следующей недели будет понятно будут ли настаивать авторы на отклоненных правках и перспективы рассмотрения именно на этой пленарной неделе. Такая вероятность есть, но мы хотим быть уверенными, что процедура рассмотрения не затянется на недели», — приводит ее слова УНН.
Ранее в указанный законопроект было внесено порядка 3,5 тыс. поправок.
Кравчук не стала отвечать на вопрос, будут ли договариваться о процедуре рассмотрения на согласительном совете или в неформальной обстановке, однако сказала, что «это процесс, который предусматривает все возможные пути».