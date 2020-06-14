В интервью изданию Украина.ру политический философ Сергей Иванников подчеркнул, что в мотивах, которыми руководствуются представители разных рас, проживающих в Соединённых Штатах и присоединившихся к акциям протестов, есть схожесть и различие

Эксперт отметил, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда стало лишь поводом, той искрой, из которой возгорается пламя, именно так массовые движения и начинаются.

«Социальная реальность Штатов такова, что чёрная община всегда была в ней сообществом аутсайдеров. Неравенство возможностей для чёрных и белых в США всегда присутствовало. Идеология потребления привнесла в эту ситуацию свои особенности: неравенство возможностей было осознано прежде всего как неравенство в потреблении. И те же погромы магазинов, торговых центров, вандализм на улицах — это реакция именно на такую форму неравенства. Безусловно, отдельные представители чёрной общины формулируют цели движения более масштабно и универсально, но их меньшинство», — сказал политический философ Сергей Иванников в интервью изданию Украина.ру. Эксперт рассказал о расизме в США © CC0, Pixabay

С мотивами белой общины США, по его словам, всё менее очевидно, и белое протестное движение не едино: кто-то выступает с политическими лозунгами, порой откровенно наивными, а кто-то вместе с темнокожими грабит магазины. Несмотря на то что это разные формы протеста, эксперт считает, что это реакция на всё то же общество потребления и его ценности.

«Аутсайдеры присутствуют и среди белых. Аутсайдерство — это не только социальный, но и психологический феномен. Психология потребления живёт в соответствии с принципом «всегда мало». И достаточно часто такая психологическая установка присутствует у людей, чьё социальное положение кажется весьма благополучным. Потребитель — это человек, который не способен насытиться в полной мере, и когда жизнь открывает перед ним новые возможности в этой сфере, он часто не может устоять перед такими искушениями. Нечто похожее происходило в Лондоне несколько лет назад. Волнения, возникшие в цветных пригородах Лондона, достаточно быстро перекинулись на респектабельные районы города. И магазины с дорогой косметикой громили отнюдь не пакистанцы, а представители английского среднего класса, «девочки из хороших семей», — объяснил Иванников.