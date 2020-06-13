«Армения присоединилась к сформированному в феврале 2020 года Международному альянсу за свободу вероисповедания, в состав которого входят 29 стран. Как поборник прав человека, Армения придает большое значение свободе вероисповедания как неотъемлемому праву человека», — говорится в материале МИД.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания.
Среди участников альянса — Великобритания, Австрия, Бразилия, Польша, Греция и многие другие.