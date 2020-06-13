Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в интервью Украина.ру рассказал, почему он уверен в том, что дед бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун сотрудничал с нацистами и принимал участие в уничтожении евреев

Ранее Facebook по настоянию ресурса «Стопфейк» пометил публикацию Долинского о Супрун как недостоверную. «Стопфейк» мотивировал это всего лишь тем, что Супрун рассказывала о своих предках несколько иначе.

«Я более чем уверен, что дедушки Супрун были нацистскими коллаборантами, потому что они ушли на запад вместе с нацистами, их сначала вывезли в нацистскую Германию, а потом из Германии они уже попали в Канаду в 48 или 49 году», — отметил Долинский.

Facebook вводит с подачи StopFake цензуру — Эдуард Долинский © Journalist Today

«У меня есть информация, что ее родственники были нацистскими коллаборантами, участвовали в деятельности Организации украинских националистов, а именно в деятельности украинской полиции, организованной нацистами», — подчеркнул Долинский.

По его мнению, методы, на которые опирается «Стопфейк» и как следствие Facebook — примитивное использование бездоказательной информации — недопустимы для определения истинности или ложности той или иной информации.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ