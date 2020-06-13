Ранее Facebook по настоянию ресурса «Стопфейк» пометил публикацию Долинского о Супрун как недостоверную. «Стопфейк» мотивировал это всего лишь тем, что Супрун рассказывала о своих предках несколько иначе.
«Я более чем уверен, что дедушки Супрун были нацистскими коллаборантами, потому что они ушли на запад вместе с нацистами, их сначала вывезли в нацистскую Германию, а потом из Германии они уже попали в Канаду в 48 или 49 году», — отметил Долинский.
Он также обратил внимание на то, что в том заявлении Супрун, на которое ссылается «Стопфейк», Супрун больше умалчивает о своем деде, чем рассказывает,намекая лишь на то, что ее родственники имели какое-то отношение к УПА*.
«У меня есть информация, что ее родственники были нацистскими коллаборантами, участвовали в деятельности Организации украинских националистов, а именно в деятельности украинской полиции, организованной нацистами», — подчеркнул Долинский.
По его мнению, методы, на которые опирается «Стопфейк» и как следствие Facebook — примитивное использование бездоказательной информации — недопустимы для определения истинности или ложности той или иной информации.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ