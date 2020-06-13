«Главная проблема Трампа с этими беспорядками — не результаты выборов, а то, состоятся ли эти выборы вообще», — подчеркнул эксперт.
По его словам, на сегодняшний день наблюдается распад силовой вертикали в США: армия отказывается подчиняться Трампу, полиция во многих местах деморализована и дезорганизована, ФБР — это вообще систематические враги Трампа.
Контур силового управления Соединенными Штатами если не потерян, то значительно ослаблен и не находится в руках президента, и пока неясно, справится ли с этим вызовом глава государства.
Холмогоров также отметил, что США столкнулись с очень серьезным кризисом, и это все больше напоминает 17-й год в России, когда состоялись две революции.