Учитывая общемировые тренды и региональную специфику, вряд ли Украину ждут какие-то просветы в части экономики и политики. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, Украина не сумела решить свои проблемы еще до коронакризиса, сам выход из экономического пике будет длительным и болезненным, и даже никакими субсидиями от МВФ эту проблему не решить.

Поэтому нельзя говорить о том, что на Украине что-то серьёзно изменится, наступит осознание ситуации у политического руководства, и они перестанут предъявлять претензии России и считать ее виновником всех бед, подчеркнул Асафов.

Наоборот, там, где становится жизнь хуже, гораздо актуальнее становится обретение образа врага, которого легче обвинить в этом, заключил политолог.