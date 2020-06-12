«Люди предоставлены сами себе, в части регионов государства как института не существует, оно поддерживается только номинально. Люди уезжают, экономика находится в руинах, и, кроме спекуляций землей и других нетривиальных способов личного обогащения, политические элиты ничем не занимаются. Я не вижу, к сожалению, перспектив ни в экономики, ни в промышленности, ни в каких-то еще отраслях, кроме миграции», — категоричен эксперт.
По его мнению, Украина не сумела решить свои проблемы еще до коронакризиса, сам выход из экономического пике будет длительным и болезненным, и даже никакими субсидиями от МВФ эту проблему не решить.
Поэтому нельзя говорить о том, что на Украине что-то серьёзно изменится, наступит осознание ситуации у политического руководства, и они перестанут предъявлять претензии России и считать ее виновником всех бед, подчеркнул Асафов.
Наоборот, там, где становится жизнь хуже, гораздо актуальнее становится обретение образа врага, которого легче обвинить в этом, заключил политолог.