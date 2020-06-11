США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны «определенных членов правительства» этой страны. Об этом говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном Белым домом 11 июня

«Ищенко о главном»: протесты в США, президентские выборы в Белоруссии

«Действия и принципы определенных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 13405», — говорится в документе.

Соответствующий указ был подписан 16 июня 2006 года после выборов в Белоруссии, которые в США считают недемократичными.

Стоит отметить, что с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году МИД Белоруссии сообщал, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.