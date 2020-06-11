В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств.
«Действия и принципы определенных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 13405», — говорится в документе.
Соответствующий указ был подписан 16 июня 2006 года после выборов в Белоруссии, которые в США считают недемократичными.
Стоит отметить, что с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году МИД Белоруссии сообщал, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.