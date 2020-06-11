Кремль надеется, что предложение республиканцев Палаты представителей Конгресса США о новых санкциях против РФ не будет принято, но отмечает, что и подобные импульсы не улучшают двусторонние отношения. Об этом 11 июня сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

В Конгрессе США призвали ужесточить антироссийские санкции © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

«Конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать общей американской политике… Это, конечно же, не способствует нормализации двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться», — сказал Песков.

При этом Кремль констатирует, что российско-американские отношения являются «сакральной жертвой», которую США приносят в угоду политическим интересам отдельных сил.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также отметил, что, идя на поводу своих внутриполитических интересов, США очередными санкциями могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия.

«В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями», — сказал он.

По словам сенатора, уточнение в докладе относительно «самых жестких среди когда-либо предлагавшихся» санкций явно указывает на его цель: доказать, что республиканцы суровее к врагам Америки по сравнению с демократическими администрациями.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает агрессивными и необоснованными идею республиканцев о санкциях, которая направленна в том числе на признание РФ «государством — спонсором терроризма».

«Агрессивные и необоснованные предложения Конгресса США в международной политике очень напоминают преступное поведение полицейского Дерека Шовина (обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда — ред.). Если конгрессмены решили соперничать с ним в проявлении неадекватности, то им нужно более внимательно оценить последствия, к которым приводит подобное безумство», — подчеркнула она.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что России просто следует выстраивать свою экономику, исходя из того, что «санкционная лихорадка» в США в отношении России в ближайшее время не утихнет.

«Гадать, пройдет ли эта инициатива в Конгрессе или нет, не имеет смысла. Не эта, так следующая. Санкционная лихорадка будет периодически вспыхивать и обостряться, и в ближайшее время не затихнет. Поэтому надо не американских конгрессменов лечить, а заниматься собственной страной, ее экономикой вопреки санкциям», — заявил он.

Сенатор отметил, что в США уже давно борьба с Россией не привязана ни к поводам, ни к конкретным событиям.