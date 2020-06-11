Рейтинг «Слуги народа» снизился по сравнению с апрелем на 4,6%, рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Европейской солидарности» выросли на 1,9% и 1% соответственно.
За партию Владимира Зеленского готовы голосовать 28% избирателей, определившихся с выбором. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую поддерживают 17,7% опрошенных, на третьем — «Европейская солидарность» с 16,2%.
Если бы выборы в Верховную Раду были в ближайшее время, в парламент прошла бы также партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее поддерживают 8% избирателей. Остальные партии не преодолели бы 5%-й проходной барьер.
Опрос провели с 24 мая по 4 июня года среди 4 тыс. респондентов по всей Украине Погрешность выборки не превышает 1,7%.