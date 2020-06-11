Рейтинг «Слуги народа» продолжает снижаться, но партия по-прежнему остается лидером предпочтений избирателей. Об этом 11 июня сообщает КМИС со ссылкой на собственный опрос

Рейтинг Зеленского опустился ниже 40% — опрос © пресс-служба президента Украины

За партию Владимира Зеленского готовы голосовать 28% избирателей, определившихся с выбором. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую поддерживают 17,7% опрошенных, на третьем — «Европейская солидарность» с 16,2%.

Если бы выборы в Верховную Раду были в ближайшее время, в парламент прошла бы также партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее поддерживают 8% избирателей. Остальные партии не преодолели бы 5%-й проходной барьер.

Опрос провели с 24 мая по 4 июня года среди 4 тыс. респондентов по всей Украине Погрешность выборки не превышает 1,7%.