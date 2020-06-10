Глава израильского посольства в России Яков Ливне рассказал, как к этому празднику относятся политики и рядовые жители Израиля

Израиль вошёл в число стран, которые получили приглашение на Парад Победы в Москве 24 июня.

«День Победы — это день, к которому мы относимся с очень большим уважением. Мы знаем и помним, кто воевал во Второй мировой войне, мы знаем и помним, кто побеждал, мы знаем и помним, кто вкладывал какую лепту в эту победу, мы помним ту ужасающую цену, которую заплатил советский народ, все народы Советского Союза, в том числе еврейский народ», — заявил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

Дипломат напомнил, что во Второй мировой войне участвовали более 1,5 млн евреев во всех армиях союзников, из них полмиллиона — в рядах Красной армии, из их числа 200 тысяч евреев-солдатов пали на полях битвы. Он подчеркнул, что за каждой историей стоят личные рассказы, стоят люди — в том числе его отец, который в рядах Красной армии прошёл всю Европу и дошёл до Вены. Вся Европа видела Вторую мировую войну как способ уничтожить СССР – Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По словам Ливне, эти и другие цифры показывают нам всем, с одной стороны, опасность войны и ту ужасную цену, которую мы можем заплатить за такое событие, а с другой стороны — это темы, которые сближают на сегодняшний день Израиль и Россию, поскольку обе страны смотрят на этот период как на самый тяжёлый и трагический в истории наших народов. Он обратил внимание ещё на одну цифру — во время Холокоста погибло 6 млн евреев, почти половина из них на территории бывшего СССР. Во время своего последнего визита в Израиль 23 января президент РФ Владимир Путин тоже говорил об этом, а также о 27 млн человек, которые погибли в Советском Союзе, из них 10% евреев, которые были уничтожены только потому, что они были евреями.

«Я хочу подчеркнуть отношение, которое есть и на правительственном уровне, и на народном уровне. Каждое 9 мая — кстати, у нас День Победы отмечается 9 мая, а не 8-го, и не случайно — мы видим тысячи израильтян, которые выходят сами по себе, не потому что им дали какое-то указание отпраздновать этот день, а потому что это наша общая победа, это наш общий праздник», — подчеркнул Ливне.