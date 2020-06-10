Пожар в здании Главного следственного управления Национальной полиции мог уничтожить материалы самых резонансных уголовных дел на Украине. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Telegram-канал Украина.ру

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета © Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України возникли почти во всех кабинетах здания ведомства. Несмотря на то, что сильного горения не было, источники в МВД сообщили украинским журналистам, что помещение основательно залили водой.

«Учитывая специфику ГСУ Нацполиции, в производстве которого были особо важные дела — в частности дело по убийству Павла Шеремета и прочим громким делам, не исключено что в итоге некоторых томов недосчитаются. Как удобно — не правда ли?!», — говорится в сообщении.

Официальную утрату каких-либо материалов пока не подтверждают, сообщают украинские СМИ.