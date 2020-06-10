Отмечается, что накануне ночью возгорание и задымление возникли почти во всех кабинетах здания ведомства. Несмотря на то, что сильного горения не было, источники в МВД сообщили украинским журналистам, что помещение основательно залили водой.
«Учитывая специфику ГСУ Нацполиции, в производстве которого были особо важные дела — в частности дело по убийству Павла Шеремета и прочим громким делам, не исключено что в итоге некоторых томов недосчитаются. Как удобно — не правда ли?!», — говорится в сообщении.
Официальную утрату каких-либо материалов пока не подтверждают, сообщают украинские СМИ.