Жителей Киргизии предупредили о массовом нашествии саранчи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, передает Lenta.ru 9 июня

Активизацию саранчи в ведомстве связали с пандемией коронавируса. «Это парадокс. Мы провели анализ и выяснили, что, когда человечество испытывает трудности (войны, эпидемии, кризис), саранча активизируется», — рассказал представитель ведомства Алмаз Алакунов. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в Киргизии зафиксировано 2055 случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались от осложнений, 1483 выздоровели.