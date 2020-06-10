Активизацию саранчи в ведомстве связали с пандемией коронавируса.

«Это парадокс. Мы провели анализ и выяснили, что, когда человечество испытывает трудности (войны, эпидемии, кризис), саранча активизируется», — рассказал представитель ведомства Алмаз Алакунов.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По предварительному прогнозу, Киргизию ожидает нашествие саранчи на площади 120 тысяч гектаров, что может нанести серьезный ущерб экономике страны.

Согласно последним данным, в Киргизии зафиксировано 2055 случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались от осложнений, 1483 выздоровели.

 