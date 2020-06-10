Ранее МВФ одобрил Украине кредит в размере $5 млрд на 18 месяцев. Первый транш составит $2,1 млрд.

«Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики», — заявила Георгиева.

Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов
Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов
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Она также напомнила, что госдолг Украины остается высоким, как и потребность в финансировании.

«Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг», — отметила директор-распорядитель фонда.

Кроме того, Георгиева подчеркнула необходимость сохранить независимость центрального банка Украины.