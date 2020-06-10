Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) по поддержке Украины сопряжена с большим риском и неопределенностью, уверена директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда накануне

Ранее МВФ одобрил Украине кредит в размере $5 млрд на 18 месяцев. Первый транш составит $2,1 млрд. «Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики», — заявила Георгиева. Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua «Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг», — отметила директор-распорядитель фонда. Кроме того, Георгиева подчеркнула необходимость сохранить независимость центрального банка Украины.