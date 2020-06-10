Если на территории Польши действительно будет размещено американское тактическое ядерное оружие, эта страна, в соответствии с военной наукой, становится мишенью для российских ракет. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше © РИА Новости, Владимир Трефилов

Шпаковский напомнил, что ранее польское руководство вынашивало планы по созданию военной базы «Форт Трамп», однако сам президент США отказал им в реализации этой идеи.

По его мнению, иногда возникает впечатление, что самому Вашингтону приходится сдерживать своего не в меру воинственного союзника.

Тем не менее, добавил политолог, планы по размещению тактического ядерного оружия с лихвой компенсируют имиджевые потери, которые понесло польское руководство, когда им отказали в размещении «Форт Трамп».