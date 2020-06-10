Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше
Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Это полякам надо понимать точно, но людям это никто не объясняет. А военно-политическая верхушка, стремясь получить статус любимой жены Вашингтона в Европе, просто пренебрегает безопасностью своих граждан», — подчеркнул эксперт.

Шпаковский напомнил, что ранее польское руководство вынашивало планы по созданию военной базы «Форт Трамп», однако  сам президент США отказал им в реализации этой идеи.

По его мнению, иногда возникает впечатление, что самому Вашингтону приходится сдерживать своего не в меру воинственного союзника.

Тем не менее, добавил политолог, планы по размещению тактического ядерного оружия с лихвой компенсируют имиджевые потери, которые понесло польское руководство, когда им отказали в размещении «Форт Трамп».

 

 

 