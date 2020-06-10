«Это полякам надо понимать точно, но людям это никто не объясняет. А военно-политическая верхушка, стремясь получить статус любимой жены Вашингтона в Европе, просто пренебрегает безопасностью своих граждан», — подчеркнул эксперт.
Шпаковский напомнил, что ранее польское руководство вынашивало планы по созданию военной базы «Форт Трамп», однако сам президент США отказал им в реализации этой идеи.
По его мнению, иногда возникает впечатление, что самому Вашингтону приходится сдерживать своего не в меру воинственного союзника.
Тем не менее, добавил политолог, планы по размещению тактического ядерного оружия с лихвой компенсируют имиджевые потери, которые понесло польское руководство, когда им отказали в размещении «Форт Трамп».