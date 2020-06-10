«В сети было очень много слухов о том, что китайцы пытались купить «Южмаш». «Южмаш» — это баллистические ракеты «Сатана», гораздо более стратегически важный объект, чем «Мотор Сич», — сказал он.
По его словам, китайцы при всех своих успехах в экономике так и не создали своей мощной научной базы, поэтому им требуются внешние разработки, в том числе в оборонном комплексе, которые они черпают из слабеющей украинской экономики.
Вавилов подчеркнул, что заимствование советских военных разработок Китаем — это вина самих американцев, которые сейчас пытаются расхлебывать последствия развала Советского Союза.
Китаевед добавил, что проблемы «Мотор Сич» и «Южмаша» могут стать началом научно-технического сотрудничества России с Китаем, и это был бы еще более тяжкий удар для американцев, если бы российские разработки стали активно внедряться в китайскую промышленность или китайскую армию.