В сети было очень много слухов о том, что китайцы пытались купить «Южмаш», еще более важное для Пекина предприятие, чем завод «Мотор Сич». Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео vk.com

По его словам, китайцы при всех своих успехах в экономике так и не создали своей мощной научной базы, поэтому им требуются внешние разработки, в том числе в оборонном комплексе, которые они черпают из слабеющей украинской экономики.

Вавилов подчеркнул, что заимствование советских военных разработок Китаем — это вина самих американцев, которые сейчас пытаются расхлебывать последствия развала Советского Союза.

Китаевед добавил, что проблемы «Мотор Сич» и «Южмаша» могут стать началом научно-технического сотрудничества России с Китаем, и это был бы еще более тяжкий удар для американцев, если бы российские разработки стали активно внедряться в китайскую промышленность или китайскую армию.