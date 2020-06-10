Ранее Линкявичус заявил, что соглашение стран Балтии об отказе от покупки электроэнергии с БелАЭС является «балансированием между геополитикой и ценами». Министр назвал ошибочным мнение, что из этой ситуации можно выйти победителем с дешевым электричеством.
Эксперт напомнил, что несколько лет назад Линкявичус назвал геополитической игрой кампанию по ассоциации Украины с Евросоюзом, выступив, таким образом, вразрез с официальной позицией Брюсселя, который долго убеждал Россию в отсутствии намерений оторвать Киев от Москвы.
«Линкявичюсу в принципе свойственны своеобразные каминг-ауты, когда он раскрывает подоплеку внешней политики Литвы…Сейчас министр проявил такую же честность применительно к Белорусской АЭС», — констатировал Носович.
Специалист подчеркнул, что вся энергетическая политика Литвы подчинена исключительно геополитическим целям — вопросам сдерживания России, выхода балтийского региона из ее сферы влияния и укрепления позиций США, и Линкявичуса нужно поблагодарить за то, что он честно об этом сказал.