Нужно поблагодарить министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса за то, что он признал присутствие геополитики в вопросе бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС, хотя ранее Вильнюс прикрывался вопросами экологии и безопасности. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Sputnik Латвия

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Линкявичус назвал геополитической игрой кампанию по ассоциации Украины с Евросоюзом, выступив, таким образом, вразрез с официальной позицией Брюсселя, который долго убеждал Россию в отсутствии намерений оторвать Киев от Москвы.

«Линкявичюсу в принципе свойственны своеобразные каминг-ауты, когда он раскрывает подоплеку внешней политики Литвы…Сейчас министр проявил такую же честность применительно к Белорусской АЭС», — констатировал Носович.

Специалист подчеркнул, что вся энергетическая политика Литвы подчинена исключительно геополитическим целям — вопросам сдерживания России, выхода балтийского региона из ее сферы влияния и укрепления позиций США, и Линкявичуса нужно поблагодарить за то, что он честно об этом сказал.