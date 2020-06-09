При этом кандидат от демократической партии Джо Байден публично выступает на стороне протестующих, а бунты афроамериканцев накрывают всю территорию Штатов.
«Понятно, что демократы и главный организатор цветных путчей Сорос вносят в это дело свою посильную лепту. И понятно, почему выборы Трампу они явно проигрывают. Конечно, оставалось еще полгода, но динамика была явно неутешительной. Они не смогли выставить достойного кандидата и предложить программу. У них оставался только вариант решить эту проблему с помощью спецэффектов», — объяснил Ростислав Ищенко.
Массовые выступления афроамериканцев начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании белыми полицейскими погиб темнокожий Джордж Флойд.
Акции протеста охватили всю страну и сопровождаются поджогами и погромами супермаркетов и полицейских участков. На подавление бунтов президент США Дональд Трамп бросил Национальную гвардию.
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