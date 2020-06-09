Протесты в США приобретают черты государственного переворота и содержат попытки аннулировать результаты президентских выборов еще до самих выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Ищенко о главном»: протесты в США, президентские выборы в Белоруссии Джо Байден публично выступает на стороне протестующих, а бунты афроамериканцев накрывают всю территорию Штатов.

«Понятно, что демократы и главный организатор цветных путчей Сорос вносят в это дело свою посильную лепту. И понятно, почему выборы Трампу они явно проигрывают. Конечно, оставалось еще полгода, но динамика была явно неутешительной. Они не смогли выставить достойного кандидата и предложить программу. У них оставался только вариант решить эту проблему с помощью спецэффектов», — объяснил Ростислав Ищенко.

Массовые выступления афроамериканцев начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании белыми полицейскими погиб темнокожий Джордж Флойд.

Акции протеста охватили всю страну и сопровождаются поджогами и погромами супермаркетов и полицейских участков. На подавление бунтов президент США Дональд Трамп бросил Национальную гвардию.

Интервью можно посмотреть здесь.