— Кто финансирует и курирует протесты в США?
— Как данные протесты повлияют на избирательную кампанию в США?
— Повторит ли Трамп судьбу Януковича?
— Выгодны ли России массовые беспорядки в США?
В США не прекращаются протесты из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В разных штатах протестующие поджигают машины и здания, мародеры грабят магазины. Для разгона протестующих применяются резиновые и красящие пули, перцовые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Более 10 тысяч человек задержаны в США с начала протестов.
Кроме того, эксперт рассказал, какие шансы у оппозиционных кандидатов выиграть президентские выборы в Белоруссии, которые пройдут 9 августа 2020 года. До 15 мая вероятные кандидаты должны были зарегистрировать свои инициативные группы в ЦИК. Заявки подали 55 человек, на следующий этап вышли только 15. Теперь кандидаты приступили к сбору подписей, который продлится до 19 июня. Окончательный список кандидатов ЦИК определит только 14 июля.