В новом выпуске «Ищенко о главном» от 5 июня политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем могут закончиться протесты в США:

— Кто финансирует и курирует протесты в США?

— Как данные протесты повлияют на избирательную кампанию в США?

— Повторит ли Трамп судьбу Януковича?

— Выгодны ли России массовые беспорядки в США?

Мирзаян объяснил, почему демократы в США «крышуют» протесты чернокожих © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда. В разных штатах протестующие поджигают машины и здания, мародеры грабят магазины. Для разгона протестующих применяются резиновые и красящие пули, перцовые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Более 10 тысяч человек задержаны в США с начала протестов.

Кроме того, эксперт рассказал, какие шансы у оппозиционных кандидатов выиграть президентские выборы в Белоруссии, которые пройдут 9 августа 2020 года. До 15 мая вероятные кандидаты должны были зарегистрировать свои инициативные группы в ЦИК. Заявки подали 55 человек, на следующий этап вышли только 15. Теперь кандидаты приступили к сбору подписей, который продлится до 19 июня. Окончательный список кандидатов ЦИК определит только 14 июля.