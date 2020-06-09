«Сам Трамп не против договариваться с Россией, с Путиным, он даже за, но в США существует двухпартийный консенсус в плане того, что нужно продолжать противостояние с Россией, так как есть возможность в этом противостоянии победить и заставить Россию пойти на уступки — политические, геополитические и экономические», — объяснил политолог.
В конце мая Трамп заявил, что намерен отложить саммит "Большой семерки" и пригласить на встречу Россию, Южную Корею, Индию и Австралию.
По словам Руслана Бортника, таким образом президент США хочет превратить Большую семерку из клуба по интереса в определенную структуру, которая будет решать мировые проблемы без Китая.
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