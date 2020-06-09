Политика Дональда Трампа в отношении России диктуется не только давлением внутриамериканских элит, но и мировоззрением самого американского президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Сам Трамп не против договариваться с Россией, с Путиным, он даже за, но в США существует двухпартийный консенсус в плане того, что нужно продолжать противостояние с Россией, так как есть возможность в этом противостоянии победить и заставить Россию пойти на уступки — политические, геополитические и экономические», — объяснил политолог.

Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

По словам Руслана Бортника, таким образом президент США хочет превратить Большую семерку из клуба по интереса в определенную структуру, которая будет решать мировые проблемы без Китая.

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