Трагедия произошла накануне, 7 июня, в одном из частных домов в Фастове. Мужчина набросился с ножом на свою семью, нанеся множество ножевых ранений сестре и двоим квартирантам, которые в итоге скончались. Убийца не собирался щадить и собственную мать, однако ее спасло толстое одеяло. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.
По словам женщины, ее сын имел психические расстройства, его должны были определить в специализированную лечебницу в поселке городского типа Глеваха Киевской области, однако там его отказались принимать, так как у семьи не было денег на лечение.