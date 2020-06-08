В Фастове Киевской области 28-летний мужчина зарезал свою сестру и двух квартирантов, еще одной женщине чудом удалось остаться в живых. Подробности происшествия приводит 8 июня «Киев оперативный»

Спор жителей Полтавской области в кафе закончился поножовщиной © ruslan kosolapov / flickr

По словам женщины, ее сын имел психические расстройства, его должны были определить в специализированную лечебницу в поселке городского типа Глеваха Киевской области, однако там его отказались принимать, так как у семьи не было денег на лечение.