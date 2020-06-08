В конце мая власти Грузии приняли решение об открытии объектов, которые приостановили свою работу в связи с эпидемией. Ранее работу уже возобновили рестораны с террасами, общественный транспорт внутри городов, а также магазины, торговые центры и рынки.
Так, с понедельника, 8 июня, возобновил работу междугородний транспорт. При этом пассажирам придется соблюдать определенные правила — учитывать дистанцию и надевать медицинские маски.
При входе в кафе и рестораны посетители должны будут проходить температурный скрининг и обработку рук. Меню станут одноразовыми, делать заказы у бара запрещено, а за столом могут находиться не более шести человек.
Что касается гостиниц, то работу возобновят лишь те заведения, которые пошли проверку соответствующими структурами.
Кроме того, с 8 июня снова начнут функционировать пункты обмена валют.
Согласно последним данным, с начала эпидемии в Грузии было выявлено 810 случаев заражения коронавирусом, 13 граждан скончались, 683 выздоровели.