В Грузии возобновили работу все рестораны и гостиницы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Так, с понедельника, 8 июня, возобновил работу междугородний транспорт. При этом пассажирам придется соблюдать определенные правила — учитывать дистанцию и надевать медицинские маски.

При входе в кафе и рестораны посетители должны будут проходить температурный скрининг и обработку рук. Меню станут одноразовыми, делать заказы у бара запрещено, а за столом могут находиться не более шести человек.

Что касается гостиниц, то работу возобновят лишь те заведения, которые пошли проверку соответствующими структурами.

Кроме того, с 8 июня снова начнут функционировать пункты обмена валют.

Согласно последним данным, с начала эпидемии в Грузии было выявлено 810 случаев заражения коронавирусом, 13 граждан скончались, 683 выздоровели.