Несмотря на массовые банкротства американских предприятий сланцевой отрасли хоронить ее рано, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на энергоносители, из-за чего цены на нефть падали до отрицательных значений. Добыча сланцевой нефти рентабельна при ее стоимости свыше $50.

«Десятки американских нефтяных компаний уже говорят о банкротстве, поэтому на текущий момент ситуация для них очень сложная. Но с другой стороны, очевидно, что сланцевая отрасль не умрет», — отметил эксперт.

Международное экономическое агентство высказалось о похоронах сланцевой отрасли в США © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По его мнению, наилучшие шансы на выживание у проектов, которые имеют большую доходность, лучшую маржу.

После стабилизации мировых цен на нефть на фоне улучшающихся перспектив роста мировой и американской экономики сланцевая отрасль в США восстановится, хотя не до таких рекордных показателей, как до кризиса, подытожил он.