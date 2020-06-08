Пандемия коронавируса привела к падению спроса на энергоносители, из-за чего цены на нефть падали до отрицательных значений. Добыча сланцевой нефти рентабельна при ее стоимости свыше $50.
«Десятки американских нефтяных компаний уже говорят о банкротстве, поэтому на текущий момент ситуация для них очень сложная. Но с другой стороны, очевидно, что сланцевая отрасль не умрет», — отметил эксперт.
Однако часть обанкротившихся предприятий возродится: в Штатах банкротство — это еще не конец всего, констатировал Марунич.
По его мнению, наилучшие шансы на выживание у проектов, которые имеют большую доходность, лучшую маржу.
После стабилизации мировых цен на нефть на фоне улучшающихся перспектив роста мировой и американской экономики сланцевая отрасль в США восстановится, хотя не до таких рекордных показателей, как до кризиса, подытожил он.