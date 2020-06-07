Если судебный процесс против Коломойского в штате Делавэр завершится тем, что его признают руководителем украинской мафии, то его подадут в международный розыск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царев: Зеленский в любой день может отдать команду на арест радикалов и неонацистов, но не делает этого © РИА Новости, Нина Зотина Олег Царев напомнил, что Коломойский назвал аферистами Льва Парнаса и Игоря Фрумана, а также выступил с угрозами в адрес адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.

Главное следственное управление Национальной полиции возбудило дело по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.

«Судебные процессы против него идут в Штатах, на Кипре, в Израиле и Великобритании, где арестованы его активы. У Коломойского плохая репутация и в американских СМИ, где ему предъявляют претензии по поводу отмывания миллиардов долларов. Это были деньги Украины и США. В общем, все это привело к тому, что все стали хоронить Коломойского», — рассказал Олег Царев.

Бывшие подчиненные Коломойского, такие как Филатов, как Корбан, дошли до того, что начали публично выступать против Коломойского, перепрыгнув под крышу Порошенко и Сороса, опустились до личных оскорблений, называя своего бывшего босса «бородатой бабушкой».

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