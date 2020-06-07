Олег Царев напомнил, что Коломойский назвал аферистами Льва Парнаса и Игоря Фрумана, а также выступил с угрозами в адрес адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.
Главное следственное управление Национальной полиции возбудило дело по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.
«Судебные процессы против него идут в Штатах, на Кипре, в Израиле и Великобритании, где арестованы его активы. У Коломойского плохая репутация и в американских СМИ, где ему предъявляют претензии по поводу отмывания миллиардов долларов. Это были деньги Украины и США. В общем, все это привело к тому, что все стали хоронить Коломойского», — рассказал Олег Царев.
Бывшие подчиненные Коломойского, такие как Филатов, как Корбан, дошли до того, что начали публично выступать против Коломойского, перепрыгнув под крышу Порошенко и Сороса, опустились до личных оскорблений, называя своего бывшего босса «бородатой бабушкой».
Полностью интервью можно прочитать здесь.