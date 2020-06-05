Под контролем Авакова и Коломойского ряд СМИ, МВД, около пятидесяти депутатов Рады, за ними серьезный финансовый ресурс. Не будем также забывать, что у Авакова очень серьезный силовой блок, напоминает Олег Царев, комментируя изданию Украина.ру разговоры о возможной отставке главы МВД

- Олег, в Киеве говорят, что сгущаются тучи над головой Авакова — его могут отправить в отставку. Так ли это?

— Вопрос Авакова нельзя рассматривать отдельно от вопроса Коломойского. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, надо ответить на вопрос, что сейчас происходит с Игорем Валерьевичем.

Если вы помните, у Коломойского был конфликт с членами команды адвоката Трампа—Джулиани. Скандал был публичный — с обращениями в суд, с угрозами, с судебными процессами. В интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев — Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Олигарх также выступил с угрозами в их адрес, на что Руди Джулиани потребовал реакции украинских властей.

Главное следственное управление Национальной полиции возбудило дело по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса.

После этого у Коломойского возник еще один конфликт — с командой Сороса. Он возник и с Порошенко. Это было связано с приватизацией "Приватбанка" и с еще рядом вопросов. Это был системный конфликт.

Пинчук — это партнер Сороса. Порошенко также партнер Сороса, потому что их интересы пересекались. Ахметов через Порошенко тоже в отношениях с Соросом. Многие похоронили поэтому Игоря Коломойского, потому что он в конфликте не только с большинством украинских олигархов, но и с Республиканской партией, и с партией демократов в США.

Если судебный процесс против Коломойского в штате Делавэр завершится тем, что его признают руководителем украинской мафии, то его подадут в международный розыск. Судебные процессы против него идут в Штатах, на Кипре, Израиле и Великобритании, где арестованы его активы.

У Коломойского плохая репутация и в американских СМИ, где ему предъявляют претензии по поводу отмывания миллиардов долларов. Это были деньги Украины и США.

В общем, все это привело к тому, что все стали хоронить Коломойского.

Бывшие подчиненные Коломойского, такие как Филатов, как Корбан, дошли до того, что начали публично выступать против Коломойского, перепрыгнув под крышу Порошенко и Сороса, опустились до личных оскорблений, называя своего бывшего босса «бородатой бабушкой».

Экс-нардеп и журналист Игорь Мосийчук сообщил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в США встречался с сотрудниками ФБР. По данным СМИ, одна из главных тем встречи — уголовное преследование и возможная экстрадиция Игоря Коломойского. "Наши источники сообщают, что ФБР подготовило все необходимые документы, и в эти дни обсуждается возможность доставки Игоря Коломойского в США для уголовного преследования".

По моей информации, встреча была не в США, а в Лондоне, вопрос Коломойского не был основным на встрече с американскими спецслужбами, обсуждалось общее взаимодействие, но это, по сути, ничего не меняет. Тучи над Игорем Валерьевичем действительно сгущаются.

Но оказалось, что Игорь Валерьевич способен совершать чудеса изворотливости. Как мы видим, сегодня Коломойский финансирует кампанию на Украине против Байдена, выступая на стороне Джулиани. По моей информации, пленки Байдена-Порошенко, которые озвучил Деркач, были получены с помощью Коломойского.

Кстати, Коломойский финансирует ряд депутатов, которые выступают с пророссийских позиций. В который раз Коломойский демонстрирует, что он занимает ту сторону, которая ему выгодна в данный момент. Он надеется сейчас на то, что Трамп выиграет, и его заслуги не будут забыты. И тогда возможно будет отыграть ситуацию по США и Украине.

- Теперь давайте возвратимся к Авакову.

— Арсен Аваков находится в команде Коломойского, и то, что сейчас фракция Вакарчука собирает голоса за отставку Авакова, — это продолжение той борьбы, которую Сорос ведет против группы Коломойского—Авакова. И, как мы знаем, Сорос и его команда широко представлены в украинской власти и в депутатском корпусе.

Также под их контролем ряд СМИ, которые находятся как за пределами Украины, так и внутри нее. Надо понимать, что ситуативно в этой группе находится и Ринат Ахметов.

У Коломойского и Авакова сейчас ситуация непростая, но ее нельзя назвать безнадежной.

При этом Аваков занимает более гибкую позицию, чем Коломойский, и пытается выстроить отношения и с Соросом, и с Коломойским. У него менее непримиримая позиция. Он еще не сжег за собой все мосты. Говорить в этой ситуации, что Авакова точно снимут, я бы не стал.

Под контролем Авакова и Коломойского — ряд СМИ, МВД, около пятидесяти депутатов Рады, за ними серьезный финансовый ресурс. Не будем также забывать, что у Авакова очень серьезный силовой блок. Он постоянно поддерживает радикалов, следит за тем, чтобы они постоянно появлялись в СМИ, чтобы у них постоянно было влияние.

Надо также понимать и чувствительность Зеленского к требованиям радикалов. Он не хочет входить с ними в конфликт. Готов идти у них на поводу. И мы это неоднократно видели. Этот фактор, этот рычаг в руках Авакова имеет большое влияние.

- Но ведь под контролем Зеленского СБУ.

— Насколько мне известно, СБУ сейчас подготовило пакет уголовных дел, по которым можно задержать целый ряд радикалов, которые служат у Билецкого, подконтрольного Авакову. Их есть за что задерживать. Они ждут отмашки из Офиса президента. Если она будет, то в один день будут арестованы известные стране радикалы. Но будет ли отдана такая команда, захочет ли Зеленский идти на конфликт, покажет время. Пока что мы видим, что он занимает конформистскую позицию, уходя от конфликтов. Главная его задача — досидеть до конца срока.