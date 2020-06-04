Предложение президента США Дональда Трампа увеличить формат стран G7 до G11 можно расценивать как своеобразный троллинг в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: Для России Трамп лучше Байдена. Но только потому, что для него это последний срок © РИА Новости, Владимир Трефилов

Трамп, пояснил эксперт, борется за газовый рынок Европы и вводит санкции против «Северного потока-2», который выгоден для немецкой экономики и немецких промышленников, не желающих получать американский СПГ.

«Поэтому, когда Меркель неделю назад просила Трампа не вводить очередные санкции против «Северного потока-2» и получила отказ, она просто-напросто отказалась ехать на саммит G7, мотивируя это коронавирусной инфекцией в стране, хотя в Германии уже снимают карантинные ограничения на работу и передвижение», — напомнил Баширов.

Трамп, уточнил политолог, в рамках своей предвыборной кампании намеревался продемонстрировать величие Америки, а Меркель ему в этом помешала, и поэтому он пытается ей таким образом отомстить, понимая, что никто в объединении не захочет сейчас вернуть туда Россию или включить туда Индию с Южной Кореей.