Ранее Трамп предложил расширить «Большую семерку» за счет Австралии, Индии, Южной Кореи и России.
Трамп, пояснил эксперт, борется за газовый рынок Европы и вводит санкции против «Северного потока-2», который выгоден для немецкой экономики и немецких промышленников, не желающих получать американский СПГ.
«Поэтому, когда Меркель неделю назад просила Трампа не вводить очередные санкции против «Северного потока-2» и получила отказ, она просто-напросто отказалась ехать на саммит G7, мотивируя это коронавирусной инфекцией в стране, хотя в Германии уже снимают карантинные ограничения на работу и передвижение», — напомнил Баширов.
Трамп, уточнил политолог, в рамках своей предвыборной кампании намеревался продемонстрировать величие Америки, а Меркель ему в этом помешала, и поэтому он пытается ей таким образом отомстить, понимая, что никто в объединении не захочет сейчас вернуть туда Россию или включить туда Индию с Южной Кореей.