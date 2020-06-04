Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру сказал, что в преддверии президентских выборов демократы боятся применять силу к участникам погромов

Как объяснил эксперт, протесты в США связаны прежде всего с усилением левых позиций в так называемом демократическом сегменте, причём в самом молодом. Кроме того, накладывается и демография: более 20% граждан Штатов либо имеют гражданство, либо связаны, например, со странами Латинской Америки, а это приводит к радикализации протеста и образованию лево-радикального ядра.

«Почему самые жёсткие выступления происходят в «демократических» штатах? Потому что их по-настоящему не давят. Глава того же Миннеаполиса — не просто левый, но и левый лейборист. Это уникальное явление для США. Так что перед президентскими выборами в ноябре демократы очень боятся применять силу, и это привело к погромам и поджогам в Миннеаполисе», — заявил в интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

По словам политолога, то, что нынешнее противостояние используется в политическом плане, — факт, но нельзя сказать, что у протестов есть мозговой центр или финансовый блок. Он подчёркивает, что из общей протестной массы нужно выделять массовые выступления, связанные с политическими лозунгами (о неправомерном применении силы и ущемлении прав).

«За счёт того, что в демократических штатах боялись работать с политической частью (было трудно выделить радикалов), произошёл элемент серьёзной эскалации, приведший к столкновениям на улицах. Доходит до того, что собственники начинают магазины оборонять с огнестрельным оружием в руках (а в США оно разрешено, вплоть до винтовок). То есть американское законодательство устроено таким образом, что массовые выступления легко перерастают в перестрелку. Одно дело, когда у вас в руках ножи, а другое — огнестрельное оружие», — сказал Абзалов.

Президент США Дональд Трамп призвал всех губернаторов штатов задействовать национальную гвардию, чтобы взять ситуацию под контроль, иначе он воспользуется своим правом ввести армию. Однако некоторые руководители штатов, представляющие Демократическую партию, публично отказались применять силу и раскритиковали главу государства.