В ВСУ назвали видео с пьяным украинским военным в Крыму российской пропагандой

В командовании напомнили, что 30 мая около 5:00 на одном из объектов в районе Крыма «было обнаружено отсутствие военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старшего солдата Евгения Добринского».
«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде! Готовится ряд материалов информационно-психологического характера, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Украины», — заявили в командовании.
Также там назвали фейком публикации о том, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ.
В ВСУ заверили, что делают все, чтобы скорее вернуть военнослужащего домой.
Накануне в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании Добринского за незаконное пересечение границы в Крыму.
Пресс-служба погрануправления по региону проинформировала, что задержанный признал, что пересек границу без документов и добровольно, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.
В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, оно направлено на экспертизу.
В отношении Добринского возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.