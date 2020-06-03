В ВСУ назвали видео с пьяным украинским военным в Крыму российской пропагандой

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 2 июня на своей странице в Facebook прокомментировало инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, который в нетрезвом виде перешел границу с Крымом

«Мертвые души»: начфин учебного центра ВСУ начислял средства на несуществующих солдат © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Евгения Добринского».

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде! Готовится ряд материалов информационно-психологического характера, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Украины», — заявили в командовании.

Также там назвали фейком публикации о том, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ.

В ВСУ заверили, что делают все, чтобы скорее вернуть военнослужащего домой.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании Добринского за незаконное пересечение границы в Крыму.

Пресс-служба погрануправления по региону проинформировала, что задержанный признал, что пересек границу без документов и добровольно, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, оно направлено на экспертизу.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.