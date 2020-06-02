Россия и Казахстан в ближайшее время согласуют договор о проектировании и строительстве наземной части ракетно-космического комплекса «Байтерек». Об этом заявил представитель «Роскосмоса» в Казахстане Анатолий Красников

«Мы сейчас находимся на этапе согласования договора между заказчиком, которым является казахстанская сторона, и нашими предприятиями, которые будут выполнять работы по проектированию этого комплекса (РКК "Байтерек"), будут выполнять работы по его строительству с привлечением, естественно, казахстанских предприятий», — сказал Красников.

От звёзд в тернии: космические аппараты над Диким полем © NASA | NASA | Перейти в фотобанк

«Нам отрадно, что казахстанская сторона готова приступить к финансированию проекта по созданию наземной инфраструктуры этого комплекса. Мы, в свою очередь, уже активно занимаемся созданием самой ракеты, перспективной ракеты среднего класса, которая должна будет пускаться с этого комплекса», — добавил он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует модернизировать два стартовых комплеса на космодроме Байконур.