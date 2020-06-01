«Я хотел бы отметить руководство города за содействие и помощь нашим военным, за тот вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. И наградить мэра медалью "За содействие Вооруженным силам Украины"», — сказал Таран.
Речь идет о выделении из городского бюджета средств на ремонт казарм и других зданий воинской части.
Вилкул утверждает, что город создает комфортные условия для оздоровления и реабилитации участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также оказывает поддержку семьям погибших и пленных бойцов.
Вилкул входит в состав партии «Оппозиционный блок». Должность мэра Кривого Рога он занимает с 2010 года.