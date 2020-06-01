Министр обороны Украины Андрей Таран наградил медалью «За содействие Вооруженным силам Украины» бывшего члена КПСС и "Партии регионов", мэра Кривого Рога Юрия Вилкула. Об этом сообщается на сайте мэрии города

Вилкул: Кривбасс докажет, что он против подонков и рейдеров © РИА Новости, Юлия Винокурова | Перейти в фотобанк

Речь идет о выделении из городского бюджета средств на ремонт казарм и других зданий воинской части.

Вилкул утверждает, что город создает комфортные условия для оздоровления и реабилитации участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также оказывает поддержку семьям погибших и пленных бойцов.

Вилкул входит в состав партии «Оппозиционный блок». Должность мэра Кривого Рога он занимает с 2010 года.