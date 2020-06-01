В Вараше Ровенской области снова вводят жесткий карантин после того, как на атомной электростанции обнаружили новую вспышку коронавируса. Об этом 1 июня сообщает «Страна»

Кость Бондаренко: Коронавирус показал, что системы коллективной безопасности в мире требуют модернизации © РИА Новости, Нина Зотина

Также отмечается, что работников АЭС, которые живут в одном доме с инфицированными, поместили под принудительный карантин. Им блокируют пропуск на работу. В случае обнаружения нарушителя человеку звонят по телефону и говорят о том, что он помещен на самоизоляцию, а его пропуск заблокирован.