«На Ровенской АЭС возобновили тотальный карантин из-за увеличения числа инфицированных COVID-19. А в самом Вараше закрыли летние террасы заведений, обменники, магазины одежды. Работают только продовольственные магазины и аптеки. Также на въезде в город стоит блокпост и в сам Вараш никого не пускают», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что работников АЭС, которые живут в одном доме с инфицированными, поместили под принудительный карантин. Им блокируют пропуск на работу. В случае обнаружения нарушителя человеку звонят по телефону и говорят о том, что он помещен на самоизоляцию, а его пропуск заблокирован.