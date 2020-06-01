Паника из-за коронавируса присутствовала в мире везде за исключением Китая, рассказал политолог Сергей Иванников в интервью Украина.ру

«Главное, что сделала мировая информационная сфера зимой и в начале весны этого года, — это организация панической атаки на структуры власти», — отметил эксперт.

Политолог Иванников: Какими будут последствия коронавируса для мировых политики и экономики © nupds.ru

Он также отметил, что сейчас политические решения критикуются теми СМИ, которые изначально активно раздували истерию и требовали принятия «быстрых и эффективных мер» в борьбе с вирусом.