«Главное, что сделала мировая информационная сфера зимой и в начале весны этого года, — это организация панической атаки на структуры власти», — отметил эксперт.
По его мнению, государства принимали решения в атмосфере паники, и такая атмосфера естественным образом способствовала совершению разного рода ошибок и «перегибов».
Он также отметил, что сейчас политические решения критикуются теми СМИ, которые изначально активно раздували истерию и требовали принятия «быстрых и эффективных мер» в борьбе с вирусом.