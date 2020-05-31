Россия не имеет возражений по поводу переноса министерского заседания ОПЕК+ с 9-10 июня на 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с позицией государства

Ранее министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание, сообщил источник агентства в ОПЕК+.

По данным S&P Global Platts, более раннее проведение встречи позволит участникам альянса сформировать программу поставок нефти на июль на основе принятого ими на заседании решения по сделке.

Газовый «ОПЕК», США стреляют себе в ногу, Польша без российского газа. Обзор энергорынка 23-29 мая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Официально ОПЕК+ пока не приняла окончательного решения по данному вопросу. В организации негласно обсуждают как увеличение объемов добычи, так и продление нынешнего уровня сокращения.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с далее до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн б/с, от которых, по аналогии со всеми, идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.