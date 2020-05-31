Ранее министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание, сообщил источник агентства в ОПЕК+.
По данным S&P Global Platts, более раннее проведение встречи позволит участникам альянса сформировать программу поставок нефти на июль на основе принятого ими на заседании решения по сделке.
В то же время такое раннее решение не будет базироваться на независимых данных по анализу рынка и исполнению сделки, так как они еще не будут доступны.
Официально ОПЕК+ пока не приняла окончательного решения по данному вопросу. В организации негласно обсуждают как увеличение объемов добычи, так и продление нынешнего уровня сокращения.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с далее до конца апреля 2022 года.
Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн б/с, от которых, по аналогии со всеми, идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.