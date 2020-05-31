Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что МВФ не требует повышения пенсионного возраста для утверждения новой программы сотрудничества, пишет Politeka.net 31 мая

«Она не требует от нас и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира… Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка», — сказал он.

«Пуще прежнего бранится старуха». МВФ расширяет свой контроль над Украиной © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Чиновник уточнил, что программа сотрудничества рассчитана на 18 месяцев, за этот срок страна получит кредит $5 млрд на пять лет.

По словам Шмыгаля, эти деньги дадут стране возможность «двигаться спокойно в преодолении тех последствий кризиса, которые уже есть».

Первый транш составит $1,9 млрд и будет выдан в начале июня, на осень $1,6 млрд и в 2021 году — $1,5 млрд, добавил он.