«Она не требует от нас и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира… Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка», — сказал он.
Шмыгаль полагает, что скоро программу одобрит Совет директоров МВФ, а первый транш Украина получит 6 июня.
Чиновник уточнил, что программа сотрудничества рассчитана на 18 месяцев, за этот срок страна получит кредит $5 млрд на пять лет.
По словам Шмыгаля, эти деньги дадут стране возможность «двигаться спокойно в преодолении тех последствий кризиса, которые уже есть».
Первый транш составит $1,9 млрд и будет выдан в начале июня, на осень $1,6 млрд и в 2021 году — $1,5 млрд, добавил он.