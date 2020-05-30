В Московском патриархате назвали «магической практикой, которую всерьез воспринимать невозможно», так называемое онлайн-причастие в раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Об этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал в эфире телеканала «Россия 24» 30 мая

В Польской церкви назвали ПЦУ ряжеными мальчиками с улицы © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

«Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры… Всерьез воспринимать это событие, я думаю, невозможно, как невозможно всерьез воспринимать структуру, которая сейчас существует на Украине под именем "Православной церкви Украины"», — сказал митрополит Иларион.

Он сравнил такие действия с проходившими 30 лет назад в России телевизионными «сеансами» т.н. целителей типа Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, которые «заряжали» воду, которую люди так же должны были ставить перед экранами телевизоров.

Иерарх РПЦ напомнил, что на Украине есть лишь одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата.