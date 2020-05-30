Ранее один из представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции и карантина совершить «литургию» и «причастить» прихожан в дистанционном режиме через интернет, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые, по его заявлению, якобы после чтения молитв станут «святыми дарами».
«Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры… Всерьез воспринимать это событие, я думаю, невозможно, как невозможно всерьез воспринимать структуру, которая сейчас существует на Украине под именем "Православной церкви Украины"», — сказал митрополит Иларион.
Он сравнил такие действия с проходившими 30 лет назад в России телевизионными «сеансами» т.н. целителей типа Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, которые «заряжали» воду, которую люди так же должны были ставить перед экранами телевизоров.
Иерарх РПЦ напомнил, что на Украине есть лишь одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата.