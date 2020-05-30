«Откровенно, позиции еще не сформированы — мы на фракции еще не обсуждали [отставку Авакова], у нас заседание состоится в понедельник вечером (1 июня. — Ред.), как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать», — сказал Монастырский.
Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции и стрельбы в Броварах Киевской области.
В понедельник, 25 мая, Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Бывшие сотрудники полиции Николай Кузив и Сергей Сулима уже помещены в СИЗО. Начальник полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела, отстранении всего его руководства и начальника Обуховского районного отдела.
Позднее в пятницу, 29 мая, в Броварах произошла масштабная перестрелка. Как стало известно, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На данный момент полиция установила 60 участников.