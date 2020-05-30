В понедельник, 1 июня, на заседании фракции «Слуги народа» будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил в эфире телеканала «Эспрессо» 30 мая

Стрельба в Броварах. Зеленский срочно вызвал Авакова для объяснений © Yulia Babych сказал Монастырский.

Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции и стрельбы в Броварах Киевской области.

В понедельник, 25 мая, Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Бывшие сотрудники полиции Николай Кузив и Сергей Сулима уже помещены в СИЗО. Начальник полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела, отстранении всего его руководства и начальника Обуховского районного отдела.

Позднее в пятницу, 29 мая, в Броварах произошла масштабная перестрелка. Как стало известно, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На данный момент полиция установила 60 участников.