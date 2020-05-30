Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон через полгода выходит из ДОН и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства». При этом он не исключил разработку новых договоренностей. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
«В письме к госсекретарю Майку Помпео члены комитета подчеркнули, что безрассудный выход [из договора] усилит [президента РФ] Владимира Путина и поставит под угрозу американскую национальную безопасность», — говорится в аннотации к письму.
В самом письме законодатели указывают на несколько факторов, которые их беспокоят больше всего: прежде всего «Россия в контексте ситуации в Крыму и на востоке Украины». Они считают, что, выйдя из ДОН, США потеряют доступ к общедоступным разведданным, которые, например, имели решающее значение для мониторинга «российской военной агрессии против Украины».
Оценивают демократы и возможные финансовые последствия действий Администрации Трампа для американских налогоплательщиков. Также их беспокоит, что Трамп заранее не уведомил Конгресс о планах выйти из договора, — они уверены, что президент тем самым нарушил закон.
Четвертая претензия сводится к тому, что решение президента наносит вред отношениями с союзниками, которых, как уверены в комитете, также никто не спрашивал. Конгрессмены обратили внимание на негативную реакцию ряда стран.
В связи с этим они требуют от госсекретаря до 5 июня предоставить мнение союзников в связи с выходом США из договора.
Кроме того, они запрашивают анализ полетов, проведенных США и их союзниками за последние три года в рамках договора, описание дипломатической, военной и разведывательной полезности собранных данных, а также «анализ данных, которые будут потеряны в результате выхода Соединенных Штатов из договора».
Кроме того, от Помпео ждут предложений о том, как теперь обмениваться теми данными, которыми Соединенные Штаты ранее могли поделиться с союзниками по Договору об открытом небе.