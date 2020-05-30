Конгрессмены-демократы из комитета по иностранным делам палаты представителей США во главе с председателем Эллиотом Энгелом 29 мая направили письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором осудили предстоящий выход США из Договора по открытому небу (ДОН) и потребовали объяснений в связи с таким шагом. Письмо было обнародовано на сайте комитета 29 мая

«Нанесет удар по безопасности Европы» - Постпредство РФ при НАТО о выходе США из Договора по открытому небу © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Дональд Трамп объявил, что Вашингтон через полгода выходит из ДОН и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства». При этом он не исключил разработку новых договоренностей. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

«В письме к госсекретарю Майку Помпео члены комитета подчеркнули, что безрассудный выход [из договора] усилит [президента РФ] Владимира Путина и поставит под угрозу американскую национальную безопасность», — говорится в аннотации к письму.

В самом письме законодатели указывают на несколько факторов, которые их беспокоят больше всего: прежде всего «Россия в контексте ситуации в Крыму и на востоке Украины». Они считают, что, выйдя из ДОН, США потеряют доступ к общедоступным разведданным, которые, например, имели решающее значение для мониторинга «российской военной агрессии против Украины».

Оценивают демократы и возможные финансовые последствия действий Администрации Трампа для американских налогоплательщиков. Также их беспокоит, что Трамп заранее не уведомил Конгресс о планах выйти из договора, — они уверены, что президент тем самым нарушил закон.

Четвертая претензия сводится к тому, что решение президента наносит вред отношениями с союзниками, которых, как уверены в комитете, также никто не спрашивал. Конгрессмены обратили внимание на негативную реакцию ряда стран.

В связи с этим они требуют от госсекретаря до 5 июня предоставить мнение союзников в связи с выходом США из договора.

Кроме того, они запрашивают анализ полетов, проведенных США и их союзниками за последние три года в рамках договора, описание дипломатической, военной и разведывательной полезности собранных данных, а также «анализ данных, которые будут потеряны в результате выхода Соединенных Штатов из договора».

Кроме того, от Помпео ждут предложений о том, как теперь обмениваться теми данными, которыми Соединенные Штаты ранее могли поделиться с союзниками по Договору об открытом небе.