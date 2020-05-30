Указ президента США Дональда Трампа об американских соцсетях развязывает руки российским депутатам для подобной законодательной инициативы. Об этом в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: Указ Трампа об американских соцсетях развязывает России руки Дональд Трамп подписал указ, который призван установить новое регулирование в сфере коммуникаций. Указ дает регуляторам право подавать судебные иски к соцсетям на основании того, как те контролируют контент на своих платформах.

«Повлиять на политику Twitter и Facebook, чьи штабы где-то за рубежом очень сложно. Но подобный указ Трампа, не последний человек в мире, дает возможность и в России задуматься над тем, чтобы приравнять соцсети к СМИ. И открыть возможность для пользователей, которые подвергаются жесточайшей цензуре в русскоязычном сегменте этих сетей подавать иски и судиться с откровенными актами зачистки всего инакомыслия в соцсетях», — рассказал Владимир Корнилов.

Как сообщалось ранее, YouTube удалил российские каналы News Front, Anna News и «Крым-24».

Полностью интервью можно посмотреть здесь.