Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Указ Трампа о регулировании работы соцсетей: стоит ли России принять подобный закон?
— Что Россия может предложить интернет пользователям вместо американских соцсетей?
— Почему соцсети и видеохостинги США допускают цензуру в отношении определенного контента? (Напомним, недавно YouTube удалил российские каналы News Front, Anna News и «Крым-24»).
Дональд Трамп подписал указ, который призван установить новое регулирование в сфере коммуникаций. Трамп обвинил соцсети в том, что у них появилась «неконтролируемая власть». Онлайн-платформы проводят избирательную цензуру, помечают контент как неуместный, даже если тот не нарушает никаких заявленных условий предоставления услуг. Указ дает регуляторам право подавать судебные иски к соцсетям на основании того, как те контролируют контент на своих платформах.
Также Владимир Корнилов прокомментировал протесты в Миннеаполисе. Протесты в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы Флойда перестать. Из-за гибели Флойда четверо полицейских были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами.