Политолог Владимир Корнилов рассказал, как указ Дональда Трампа изменит жизнь интернет-пользователей американских соцсетей и видеохостингов

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Указ Трампа о регулировании работы соцсетей: стоит ли России принять подобный закон?

— Что Россия может предложить интернет пользователям вместо американских соцсетей?

— Почему соцсети и видеохостинги США допускают цензуру в отношении определенного контента? (Напомним, недавно YouTube удалил российские каналы News Front, Anna News и «Крым-24»).

Дональд Трамп подписал указ, который призван установить новое регулирование в сфере коммуникаций. Трамп обвинил соцсети в том, что у них появилась «неконтролируемая власть». Онлайн-платформы проводят избирательную цензуру, помечают контент как неуместный, даже если тот не нарушает никаких заявленных условий предоставления услуг. Указ дает регуляторам право подавать судебные иски к соцсетям на основании того, как те контролируют контент на своих платформах.

Также Владимир Корнилов прокомментировал протесты в Миннеаполисе. Протесты в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы Флойда перестать. Из-за гибели Флойда четверо полицейских были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами.